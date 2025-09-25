Путин раскрыл, когда будут исчерпаны ресурсы урана

Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, уже в 2060-е годы, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений о состоянии и перспективах атомной отрасли на Международном форуме «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week).

«По оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — разъяснил Путин.

Президент подчеркнул, что ограниченность запасов урана вызывает обеспокоенность в контексте развития атомной энергетики и требует от государства усиленного внимания.

Дефицит урана угрожает возрождению ядерной энергетики

Вместе с тем, пояснил глава государства, российские ученые разработали первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом.

«Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Это значит, что практически весь объем — 95% — отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реактора», — разъяснил Путин.

Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и «снять по сути вопрос обеспеченности ураном», резюмировал президент.