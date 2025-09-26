Новый ГОСТ для пива приняли в России

Росстандарт впервые с 2012 года принял новый ГОСТ для пива, он должен вступить в силу с начала 2027 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ведомства.

© Газета.Ru

Разработка стандарта велась с 2019 года. Этим занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП).

Новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива, которые позволят лучше выявлять фальсификат, рассказал председатель совета СРП Даниил Бриман.

Он пояснил, что не менее 80% сырья для пива должен формировать солод, остальные 20% могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2% — сахарсодержащие. При этом недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.

Новый госстандарт также предлагает более четкое определение понятия «пиво». Пивом может называться только пивоваренная продукция, этиловый спирт в которой образовался через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта, ароматизаторов и т. п. не допускается.

Помимо этого, расширен перечень солодов. Теперь производители могут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие солоды, а не только ячменный и пшеничный.

Исследование Центра развития перспективных технологий показало, что этим летом россияне выпили более двух миллиардов литров пива.