Российский бюджет предложили пополнять деньгами умерших

После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству. Это могут быть дома, квартиры, машины и так далее. Но, по сути, это еще и деньги. Однако до сих пор механизма их зачисления в бюджет страны или регионов не существует, и остатки крутятся на счетах коммерческих банков и брокерских контор.

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь обратился в Центробанк с предложением разработать механизм их передачи на нужды российской казны.

Бесхозный триллион

В обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной Рябоконь сообщил, что, по оценкам экспертов, до триллиона рублей остаются невостребованными на банковских и брокерских счетах физлиц. Это как небольшие остатки на счетах людей, о которых они забыли, так и деньги умерших, а также граждан, переехавших за границу.

«Если со средствами лиц, покинувших территорию России, и «забывашек» все очевидно — у этих денег есть хозяева, то большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом», — отметил парламентарий в письме.

По его подсчетам, речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. Их, по его мнению, надо передать в распоряжение государства.

Рябоконь пояснил «Парламентской газете»: по статье 1151 Гражданского кодекса такое выморочное имущество, как жилое помещение, земельный участок со зданиями, доля в домах, квартирах и земле по прямому действую закона переходят в казну России. Далее это имущество, например квартира, включается в жилфонд социального использования, и ее выделяют нуждающимся гражданам.

Далее в законе написано, что иное выморочное имущество переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации по закону. Но закона, определяющего, как передавать в казну деньги со счетов умерших людей, не существует. Вот они и остаются в обороте коммерческих структур.

«Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств», — отметил парламентарий.

Неудобный алгоритм

Депутат предложил разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями, с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой для перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах.

Он сам предложил один из возможных вариантов: сначала кредитные организации раз в год должны выявлять счета, по которым клиенты в течение предыдущего года не обращались и операций по которым не производили. Далее о таких клиентах можно делать запрос в ФНС за получением сведений о смерти из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В итоге, если выявят информацию о смерти владельца без наследников, то брокерские и кредитные организации перечислят выморочные средства со счетов умерших граждан на основании требования Росимущества.

«Варианты взаимодействия могут быть разными, но суть в том, что надо установить федеральным законом или иными актами четкий порядок действий», — заключил Андрей Рябоконь.

Оценить масштаб катастрофы

Председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову идея понравилась: «Надо поддержать инициативу. Стоит, конечно, посмотреть реальную статистику по таким счетам. Но, думаю, что сама по себе постановка вопроса верная», — отметил он.

Аксаков согласился, что эту тему еще не поднимали и поэтому трудно оценить реальный масштаб: «Эти активы должны переходить государству, и, как я понимаю, формально они переходят. Но надо сделать реальную оценку, запросить информацию по этому вопросу и разработать механизм передачи».

Реальной статистики по финансам действительно в этой части нет. Есть лишь информация по активам: по сообщению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, по итогам 2024 года в России было выдано 8,5 тысячи свидетельств на выморочное имущество, что на 6 процентов больше, чем годом ранее. Как отметили в ФНП, к выморочному имуществу есть большое внимание со стороны мошенников, которые, зная об отсутствии наследников, подделывают завещания, свидетельства о рождении и другие документы.