Названа причина укрепления рубля

Наблюдающееся укрепления рубля вызвано продажей крупной партии валюты со стороны ограниченного круга экспортеров.

Об этом пишет «Коммерсантъ», по словам собеседников которого на «тонком» рынке значительные колебания курсов может вызвать единовременная продажа примерно 100 миллионов долларов.

«После того как отменили норматив обязательной продажи, экспортеры начали брать паузы, вот их следствие мы и видим в виде увеличения волатильности»,— прокомментировал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров пояснил, что, в начале сентября, ожидая значительного снижения ключевой ставки и, как следствие, роста курса доллара, экспортеры предпочитали привлекать короткие рублевые кредиты для внутренних расчетов, а не продавать валюту. Теперь же они «вынуждены гасить краткосрочные кредиты», взятые под эти несбывшиеся ожидания, что укрепляет нацвалюту.

Еще одним фактором курсовой динамики называют влияние длительных выходных в Китае, снизившим спрос на валюту. При этом аналитики не считают, что повышение ее предложения продлится слишком долго. Федоров предсказывает, что доллар, упавший вчера на внебиржевых торгах до 81 рубля, в ближайшей перспективе останется в пределах 80-83 рублей.

Банк России установил на 2 октября официальные курсы доллара и евро на уровне 81,5 и 95,64 рубля соответственно, понизив их на 1,11 и 1,22 рубля.