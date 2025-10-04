Госдолг США за два дня вырос на $358 млрд
осдолг США за два дня при «переключении» финансового года вырос на рекордные $358 млрд, что немногим меньше всей суверенной задолженности России.
Об этом свидетельствуют расчёт РИА Новости на основе данных американского и российского Минфинов.
По информации агентства, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Соединённых Штатов. Уточняется, что в результате объём госдолга страны достиг рекордных $37,86 трлн.
В августе Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $37 трлн.
Глава МИД России Сергей Лавров тогда отмечал, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля.