Госдолг США за два дня вырос на $358 млрд

осдолг США за два дня при «переключении» финансового года вырос на рекордные $358 млрд, что немногим меньше всей суверенной задолженности России.

Об этом свидетельствуют расчёт РИА Новости на основе данных американского и российского Минфинов.

По информации агентства, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Соединённых Штатов. Уточняется, что в результате объём госдолга страны достиг рекордных $37,86 трлн.

В августе Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $37 трлн.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда отмечал, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля.