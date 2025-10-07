Предсказан курс доллара на конец октября

В октябре курс доллара вырастет до 90-92 рублей. Так предсказывает ситуацию на валютном рынке генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков, его цитирует Bankiros.ru.

По словам эксперта, наметившийся тренд на ослабление национальной валюты должны усилить несколько ключевых факторов, такие как возможное снижение ключевой ставки Банка России и обнуление порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Текущая ставка в 17 процентов сохраняет привлекательность вложения в рублевые активы. Но, учитывая, что экономический рост входит в траекторию замедления, ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику на 100 или даже 200 базисных пунктов. В последнем случае рост курса доллара будет более выраженным.

Учитывая вероятное снижение цен на нефть, монетарные власти, по мнению эксперта, во многом будут вынуждены девальвировать рубль, чтобы продолжить наполнять бюджет за счет продажи сырья.

«В октябре ожидается снятие ряда ограничений ОПЕК на добычу нефти, что, вероятно, приведет к избытку предложения на рынке и, как следствие, падению цен на нефть марки Brent в район 58-60 долларов за баррель. Очевидно, что и нефть марки Urals будет торговаться с дисконтом — в районе 52-54 долларов за баррель», — пояснил Исаков.

Помимо этого, среди причин ослабления рубля — возможная отмена обязательной продажи валютной выручки, фактор санкций и глобальной геополитической неопределенности, а также то, что продолжающееся сокращение профицита торгового баланса (минус 40 процентов за первое полугодие текущего года по отношению к аналогичному периоду 2024 года) из-за снижения экспортных доходов и умеренного роста импорта приводит к уменьшению притока валюты в экономику.

По мнению аналитика Александра Потавина, в последний месяц года российская валюта может упасть до 93 рублей за доллар. Доллар может вырасти и до 95 рублей, полагает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По другим прогнозам, курс доллара к концу года может остаться на текущем уровне или вырасти до 10 процентов.