Недельная инфляция в России ускорилась

За период с 30 сентября по 6 октября потребительские цены на товары и услуги в России выросли на 0,23 процента, это значительно выше, чем в предыдущие недели. Об этом говорится в Росстата.

В последний раз на таком же уровне недельная инфляция находилась в период с 18 по 24 февраля 2025 года. Наибольший вклад в резкий рост внесли продовольственные товары, подорожавшие на 0,31 процента, при этом отдельно плодоовощная продукция выросла в цене на 1,1 процента.

Непродовольственные товары стали дороже на 0,23 процента, а услуги — на 0,8 процента. С начала года инфляция достигла 4,53 процента, что почти на два процентных пункта меньше, чем годом ранее. Рост цен на бензин за неделю составил 0,9 процента, что выше результата двух предыдущих недель — 0,8 и 0,6 процента соответственно.

Ускорение инфляции снижает возможности для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, что может стать дополнительным фактором пересмотра прогнозов по поводу скорости снижения ключевой ставки. На этом фоне индекс Мосбиржи за сутки 8 октября обвалился более чем на сто пунктов, до минимума с декабря 2024 года, когда неожиданное решение ЦБ не поднимать ключевую ставку выше 21 процента запустило резкий рост стоимости акций.