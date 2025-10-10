Назван единственный конкурент США

США впервые столкнулись с появлением действительно реального экономического конкурента, которым стал Китай. Об этом заявил экономист Ричард Вольф, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению экономиста, ранее у США просто не было таких крупных конкурентов.

«Советский Союз не был экономическим конкурентом. Он был слишком бедным, слишком маленьким. Даже сегодня ВВП Америки составляет 28-29 триллионов долларов. ВВП России - 3 триллиона долларов», — отметил эксперт.

Он сравнил США и Россию с библейскими персонажами Давидом и Голиафом. Констатировав, что, несмотря на наличие российской «ядерной рогатки», США гораздо больше.

«Это все равно Давид с рогаткой. У Китая 18 или 19 триллионов долларов. Это серьезный конкурент», — констатировал Ричард Вольф.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам. Они рекомендовали президенту США Дональду Трампу почти утроить количество развернутых боеголовок к 2050 году. По данным Пентагона, Китай ежегодно создает сто новых единиц ядерного оружия и к середине 2030-х годов может достичь стратегического паритета с США.