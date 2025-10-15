Россиян призвали не ждать ничего хорошего

Из-за дефицита бюджета всем российским службам велели изыскивать деньги, но те стали искать их там, где не следует. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Его процитировало RTVI.

Парламентарий констатировал, что все инициативы ложатся на кошелек россиян.

«Поэтому для народа это ничего хорошего не сулит, будут дополнительные платежи. Бюджет, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка, глядишь, что-нибудь и соберут», — сказал Арефьев.

Он посетовал, что сегодня, помимо налога на проценты со вкладов, собираются взимать налог за обслуживание пластиковых карт. Все это отражается на ценообразовании, и инфляция ползет с каждым днем. Кроме того, он отметил, что на рост последней повлияет и предстоящее повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Суммируя этот и прочие факторы, законодатель предположил, что инфляция в 2026 году вырастет не меньше чем до десяти процентов.

Согласно прогнозам Банка России, повышение НДС приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором.