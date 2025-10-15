МВФ оценил уровень госдолга США в 2025 году

Государственный долг США по итогам 2025 года составит 125%, при сохранении Вашингтоном текущей бюджетной политики к 2030 году он достигнет 143,4% ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

В апрельском документе МВФ говорилось, что к 2030 году госдолг США достигнет 127,6% ВВП. Однако в новом докладе, по оценкам специалистов, уже в 2025 году он составит 125% ВВП. В 2026 году ожидается, что госдолг достигнет 128,7% ВВП, в 2027 году — 132,7%, в 2028 году — 136,6%, а в 2029 году — 140,1%. К 2030 году он будет составлять 143,4%.

Причины изменения прогноза в докладе не разъясняются. В МВФ подчеркнули, что США относятся к числу стран, где бюджетные расходы закреплены наиболее жестко.

Напомним, что в августе американский Минфин сообщал, что объем госдолга Соединенных Штатов впервые в истории преодолел 37 триллионов долларов.