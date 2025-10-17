Новак: внутренний рынок РФ полностью обеспечен нефтепродуктами

Внутренний рынок РФ обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, спрос сегодня снижается. При этом власти и нефтяные компании обеспечивают дополнительное производство нефтепродуктов.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1" на полях Российской энергетической недели.

"Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. <…> Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов. Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть", - сказал он, добавив, что власти будут следить за тем, чтобы рынок был сбалансирован.

Цены на топливо в России растут так же, как и на другие товары, отметил вице-премьер.

"Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги, и продовольственные товары - в среднем на уровень инфляции", - сказал Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Правительство РФ ранее также ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.