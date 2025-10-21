Эксперт оценил дефицит бюджета России

Бывший первый зампред Центробанка и профессор РАНХиГС Александр Хандруев оценил дефицит бюджета России. Об этом сообщает News.ru.

По словам Хандруева, дефицит федерального бюджета России пока далек от катастрофических значений. При этом эксперт также добавил, что подобный вопрос необходимо рассматривать в сравнении с мировыми показателями и историческим опытом страны.

«Все надо считать в сравнении. У нас действительно наблюдается рост дефицита бюджета. Однако он пока еще далек от того, какой сегодня имеют многие страны, и уж тем более от того, какой был у России в 1990-е и нулевые. Сегодня дефицит бюджета у нас не превышает 3% от ВВП», — рассказал он.

Хандруев также подчеркнул, что сегодняшняя доля госдолга России остается ниже среднемировых значений.

Ранее Госдума приняла закон о корректировке бюджета России на 2025 год.