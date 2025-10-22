Тоннель между РФ и США: есть ли у этой идеи будущее

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к идее строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. При этом эксперты расходятся в оценках: одни считают проект утопией, другие — что он может окупиться за 10-15 лет. Россия активно развивает инфраструктуру, включая мост через Лену, сообщает РИА Новости.

Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме высказал предположение, что строительство тоннеля между Россией и Аляской приведет к разработке полезных ископаемых. Этот комментарий вызвал негативную реакцию со стороны Киева.

Кирилл Дмитриев, руководитель РФПИ, активно поддерживает идею строительства тоннеля, который получил название «тоннель Путина — Трампа». В настоящее время РФПИ занимается подготовкой технико-экономического обоснования проекта. Ожидается, что благодаря применению инновационных технологий от компании The Boring Company, разработанных Илоном Маском, стоимость проекта может быть снижена с 65 до 8 миллиардов долларов.

Между Чукоткой и Аляской — 82,5 километра, включая два острова. Однако строительство моста затрудняют сложные климатические условия, вечная мерзлота и короткий строительный сезон. Несмотря на это, технически осуществить проект возможно, пишет агентство.

Проект может значительно ускорить транспортировку товаров из Восточной Азии в США, что особенно актуально в свете геополитических вызовов. Тем не менее, большинство аналитиков считают его экономически неоправданным и рассматривают скорее как символическое действие.

В России началось строительство моста через реку Лену — уникального проекта, который реализуется в сложных условиях вечной мерзлоты. Ожидаемый срок завершения строительства — 2028 год. Этот мост обеспечит постоянное транспортное сообщение между Якутией и остальной частью страны.