Бессент рассказал о новых санкциях против РФ

Аксинья Кравченко

Предстоящие санкции США против России станут одними из самых крупных. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Бессент рассказал о новых санкциях против РФ
© Global Look Press

Он отказался назвать конкретные санкции.

«Но могу сказать, что это будут одни из самых крупных санкций, которые мы ввели против Российской Федерации», — сказал Бессент.

Глава Минфина подчеркнул, что речь идет именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. По его словам, подготовка мер ведется в координации с союзниками США.