Бессент рассказал о новых санкциях против РФ

Предстоящие санкции США против России станут одними из самых крупных. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Он отказался назвать конкретные санкции.

«Но могу сказать, что это будут одни из самых крупных санкций, которые мы ввели против Российской Федерации», — сказал Бессент.

Глава Минфина подчеркнул, что речь идет именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. По его словам, подготовка мер ведется в координации с союзниками США.