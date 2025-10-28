Санкции США обрушили цену российской нефти

Цена на основной сорт российской нефти ESPO значительно упала после того, как китайские нефтеперерабатывающие компании сократили закупки из-за западных санкций. На этой неделе продажи ESPO предлагались со скидкой в 50 центов за баррель по сравнению с маркой Brent, в то время как на прошлой неделе цена была выше на 1 доллар, сообщает Bloomberg.

Рынок готовится к изменениям из-за санкций США против «Роснефти» и «Лукойла», которые усиливают давление на Россию в контексте конфликта на Украине. Эти меры последовали за ужесточением ограничений ЕС и привели к росту цен на фьючерсы на нефть. Китайские государственные компании, включая Sinopec, сократили импорт российской морской нефти, в том числе через трубопровод ВСТО.

Около 800 000 баррелей российской нефти ежедневно перерабатываются частными китайскими компаниями. Однако на данный момент неясно, смогут ли они расширить объемы переработки.

Песков: Россия предлагает свою нефть, но страны сами принимают решение о покупке

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовалось введением первых значительных санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Эти меры направлены на затруднение торговых отношений с Москвой, не допуская при этом резкого повышения мировых цен на нефть, пишут авторы.