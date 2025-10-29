Стало известно, когда мировой спрос на нефть достигнет пика

Лера Букина

Wood Mackenzie ожидает, что потребление жидких углеводородов достигнет пика в 108 миллионов баррелей в сутки к 2032 году. Также прогнозируется устойчивый спрос на природный газ, который сохранится как минимум до 2040 года, сообщает Thomson Reuters.

Отчет компании указывает, что пик глобального спроса на нефть перенесен на 2032 год. Это обусловлено увеличением потребности в электроэнергии для искусственного интеллекта и геополитической нестабильностью. Эти факторы делают невозможным достижение нулевых выбросов к 2050 году.

К 2025 году потребление нефти в Китае достигнет 16 миллионов баррелей в сутки, но к 2060 году оно сократится на 35% из-за увеличения числа электромобилей. Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки останутся значимыми рынками для нефти.

Чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2°C, с 2025 по 2060 год необходимо ежегодно вкладывать 4,3 триллиона долларов в энергетическую отрасль. Это на 30% превышает текущие финансовые вложения.

Ископаемое топливо продолжает оставаться значимым, но его влияние постепенно уменьшается медленнее, чем прогнозировалось. Переход к возобновляемым источникам энергии является ключевым для достижения целей Парижского соглашения, однако этот процесс замедляется, что усложняет их выполнение, пишут авторы статьи.