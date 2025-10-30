В ЦБ РФ заявили об отсутствии признаков рецессии в экономике страны

В экономике России нет признаков рецессии.

Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«При рецессии неизбежны две вещи — резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

8 октября главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин сообщил, что инфляция в России сможет опуститься до 4% только если экономика войдет в рецессию — то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Эксперт уточнил, что без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.