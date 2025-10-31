Россияне начали экономить на еде

Угасание потребительской активности в России добралось до товаров повседневного спроса, большая часть которых приходится на продукты питания. С начала года количество покупок росло все медленнее, пока не перешло к снижению. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе-апреле рост числа чеков в продуктовых магазинах составлял шесть процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в январе-сентябре — 3,5 процента.

Разработчик кассового ПО «Эвотор» указывает, что в универсальных продуктовых магазинах количество покупок за три квартала осталось на прежнем уровне, в специализированных выросло на 1,5 процента, хотя в мясных лавках опустилось на семь процентов.

Цены взлетят: какие продукты резко подорожают до конца года

Розница по-прежнему фиксирует рост оборота, но только за счет повышения цен. Так, «Чек Индекс» фиксирует повышение среднего чека при походе в продуктовый магазин на 9 процентов, до 1,1 тысячи рублей. При этом в последнее время аналитики замечают снижение продаж уже в базовых категориях товаров, так что тренд укрепляется.

Оператор фискальных данных «Такском» указывает, что в сентябре-октябре продажи основных продуктов питания упали на 5 процентов год к году. Молоко в натуральном выражении потеряло восемь процентов, гречка — девять процентов, рис — 10 процентов.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров уверен, что по итогам года ретейлеры сообщат о просадке спроса, и новогодние праздники с их увеличением продаж не помогут. Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Ананьина оценивает рост денежного оборота в 2025-м в 1,8 процента.

Как указал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов, тенденция наметилась еще в декабре прошлого года. Потребители начали делать выбор в пользу самых дешевых продуктов питания и отказываться от разнообразия в еде. В группе «Черкизово» указали, что спрос движется по кризисному сценарию — сначала поиск доступных каналов продаж, потом рост внимания к скидкам, а далее уже следует отказ от многих категорий товаров.

На этом фоне, подсчитали в Infoline, выручка крупнейших FMCG-сетей (продают товары повседневного спроса) выросла с начала года на 17,1 процента, в то время как годом ранее за тот же период — на 24,7 процента. По оценкам консалтингового агентства, рентабельность бизнеса может упасть до исторически минимальных 1,7-1,9 процента.

По мнению Гафарова, проблемой торговых сетей остается желание властей контролировать цены на продукты, что искажает бизнес модели и вынуждает конфликтовать с поставщиками, которым приходится повышать стоимость товаров из-за роста издержек. Кроме того, ретейлеры в попытках сэкономить переходят с форматов крупных магазинов на дискаунтеры, которые также называют магазинами для бедных.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минсельхоз, что если правительственная инициатива о закреплении цен на продукты в рамках долгосрочных контрактов продавцов с поставщиками пройдет, то в стране начнутся проблемы с поставками товаров и дефицит.