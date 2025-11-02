Россия перестанет компенсировать перепроизводство нефтедобычи

Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства. Информация об этом появилась на сайте ОПЕК.

© Газета.Ru

Согласно данным, которые секретариат картеля получил от РФ, ОАЭ, Ирака, Омана и Казахстана, Москва в последний раз должна была компенсировать перепроизводство в прошлом месяце в объеме 10 тысяч баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, участвующие в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече согласовали увеличение квот по добыче нефти на декабрь в общей сложности на 137 тыс. баррелей в сутки.

Решение было утверждено на совещании министров, которое началось в 19:00 по московскому времени. Кроме того, министры договорились о паузе в росте добычи в I квартале 2026 года.

В следующий раз «восьмерка» ОПЕК+ проведет встречу 30 ноября.