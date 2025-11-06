Европе предсказали бюджетный крах

Экономика Европы движется к бюджетному краху. Такое развитие событий предсказал обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

В преддверии рождественских праздников британцы ждут нового проекта бюджета и предполагают, что канцлер казначейства от Лейбористской партии Рэйчел Ривз предложит увеличить ряд налогов, чтобы закрыть внушительную дыру в финансах. Более половины британцев получают от государства больше денег, чем платят в виде налогов, отметил Хастингс.

Тем временем в Германии говорят о том, что расходы на социальное обеспечение в его стране стали непосильными, и их нужно урезать. А немецкая автомобильная промышленность, которая на протяжении десятилетий обеспечивала процветание страны, находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и энергоресурсов.

Как отмечала ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, социальные программы всех крупных европейских стран находятся под угрозой. Ситуация ухудшается, однако избирателей не получается убедить в необходимости экономить.