Эксперт Харченко: к апрелю Украина опустошит газовые запасы

Запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) в нынешний отопительный сезон Украина исчерпает к апрелю, весной снова потребуются закупки дополнительных объемов. Такой прогноз изданию "Телеграф" дал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Что касается следующего года, мой прогноз - в апрель мы снова войдем с "сухими" хранилищами или в состоянии, близком к "сухому". И мы снова будем нуждаться в закупках", - сказал он.

При этом, по словам Харченко, на компании "Нафтогаз" будут "висеть значительные долги", которые она уже набрала. В 2025 году "Нафтогаз" получил на закупку газа огромное количество кредитов и от украинских, и от международных банков.

"Как они будут это обслуживать? <...> Проблема нехватки средств станет одной из самых главных при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду", - считает эксперт.

Кроме того, указал Харченко, средства нужны на восстановление компрессорных цехов, установок для очистки газа и мощностей по его добыче.

По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате вынуждена будет потратить почти 2 млрд евро на импорт топлива.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге в стране возник дефицит топлива, из-за чего на месяц, до 1 ноября, было отложено начало нынешнего отопительного сезона. Сейчас Киев вынужден закупать газ на европейском рынке по высоким ценам.