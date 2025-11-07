В России взлетели цены на подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло как в России, так и в мире достигли самого высокого уровня за последние три года. Основной причиной рекордного подорожания стал резкий спад экспорта с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка и украинского минсельхоза.

"Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за три года на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины", — пишет РИА Новости.

Как следует из анализа, в октябре стоимость тонны подсолнечного масла выросла на 3,4%, достигнув отметки в 1357 долларов. Это максимальное значение с октября 2022 года. Рост цен продолжается уже четвертый месяц подряд.

Ключевым фактором роста цен стало значительное сокращение объемов поставок на мировой рынок с Украины. Согласно данным, экспорт снижается с декабря прошлого года, а в последние месяцы опустился до многолетних минимумов.

Так, в сентябре страна поставила на внешние рынки всего 203,4 тысячи тонн масла, что в 1,8 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года. Общая картина с начала года также демонстрирует резкое падение: за девять месяцев 2025 года Украина экспортировала 3,1 миллиона тонн подсолнечного масла против 4,5 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.

Ранее, в сентябре, импорт бразильского кофе в Россию опустился до минимума, которого не было с апреля 2024 года, передает "Царьград". Согласно данным бразильской статистической службы, поставки сократились более чем в два раза по сравнению с сентябрем прошлого года — до 12,7 миллиона долларов против 27,8 миллиона долларов. Предыдущий минимальный показатель был зафиксирован в апреле 2024 года и составил 9,3 миллиона долларов.