РФ увеличила золотые резервы до максимума 1995 года

Стоимость золотых резервов России по итогам октября почти достигла 300 миллиардов долларов, а его доля в резервах выросла до 41,3%, что является максимумом с февраля 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Согласно информации агентства, Россия увеличила свои вложения в золото в октябре на 6,2%, которые в результате составили рекордные в современной истории 299,8 миллиарда долларов. При этом показатель обновляет максимумы уже третий месяц подряд.

Доля золота в резервах РФ подскочила до 41,3% с 39,6% в сентябре. Это является наибольшим уровнем с февраля 1995 года, когда удельный вес драгоценного металла составлял 43,9% при стоимости всего 5,5 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что максимальная доля золота в резервах РФ наблюдалась 1 января 1993 года — 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, когда она была лишь 2,1%.