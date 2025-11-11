В России стало меньше пенсионеров

В России снижается количество людей пенсионного возраста. Так, если в начале года в стране насчитывалось 41,17 млн пенсионеров, в начале октября показатель составил немногим больше 40,6 млн рублей.

© runews24.ru

При этом более 7,35 млн из них продолжают трудиться, говорится в данных Социального фонда России.

Как отметили в СФР, пенсионеры могут рассчитывать на поддержку государства в рамках Стратегии действий в интересах пожилых граждан, рассчитанной до 2030 года.

Документ предусматривает основные направления государственной политики и фокусируется на вопросах, которые касаются трудовой активности старшего поколения, уточнил в разговоре с «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Ранее сообщалось, что в декабре скорректируют график выплат пенсий. Также эксперт назвал ноябрь лучшим месяцем для проверки пенсионных накоплений.