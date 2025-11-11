Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января - октября 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 4,2 трлн руб., что на 4,3 трлн рублей выше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Минфина.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - октябре 2025 года составил 29 924 млрд рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года", - говорится в сообщении.

Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 15,4% и составил 34,1 трлн руб.

В целом в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс - в размере 1,3% ВВП. "Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - констатирует министерство.

Параметры проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы сформированы с учетом обеспечения первичного структурного баланса в соответствии с бюджетным правилом, подчеркнули в Минфине. Кроме того, в пакете бюджетных законопроектов предусмотрены меры по снижению уязвимости федерального бюджета - постепенное снижение базовой цены на нефть до 55 долларов за баррель к 2030 году, укрепление стабильных источников доходной базы бюджета.