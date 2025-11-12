МЭР обозначило будущее взаимодействие властей и маркетплейсов

Властям предстоит внедрить закон о платформенной экономике, в том числе обеспечить интеграцию маркетплейсов с государственными информационными системами (ГИС). Об этом в ходе Дня платформенной экономики заявил глава Минэка Максим Решетников. Он добавил, что в этом контексте было бы полезно перенести срок вступления закона в силу. Сейчас начало его действия запланировано на 1 октября 2026 года.

Вторым аспектом работы властей станет борьба с недобросовестными практиками потребителей в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). По словам Решетникова, за ПВЗ следит наемный работник, не всегда готовый защищать интересы продавца и площадки: «ему по большому счету все равно». В итоге такое отношение приводит к убыткам производителей.

В отношении маркетплейсов могут ввести определенные «меры», если те не решат вопрос с комиссиями, добавил замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Власти замечают повышение комиссий на маркетплейсах в последнее время, добавил он. Так, например, в конце октября Ozon объявил об их повышении — для большинства селлеров она выросла на 5%.

Председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик призвал ослабить регулирование для офлайн-торговли. По его словам, справедливую конкуренцию можно обеспечить не сильным давлением на онлайн-сегмент, а выравниваем конкурентных условий для маркетплейсов и традиционной торговли.

Прямую интеграцию маркетплейсов с ГИСами директор департамента «Оптовая и розничная торговля» «Рексофта» Роман Соколов оценил положительно. По его словам, это повысит прозрачность рынка, автоматизирует налоговый контроль и упростит проверку разрешительной документации на товар.

Вместе с тем важно помнить о рисках, возникающих в ходе такой интеграции. Поскольку передаваемые данные могут быть конфиденциальными, важно обеспечить их целостность и неразглашение, предупреждает директор департамента управленческого консультирования ДРТ Юлия Жукова.