ЕС отказался выдавать Киеву обычные кредиты

У Еврокомиссии есть опасения относительно долговой устойчивости Украины, поэтому предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Он отметил, что ЕК продолжает работу по поводу российских активов и обсуждения с бельгийскими властями, чтобы «учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом».

«Мы также рассматриваем другие варианты, в соответствии с поручением Евросовета, однако следует помнить, что Украина сталкивается с серьезным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости ее долгов. Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты», — добавил Домбровскис.

При этом, по его словам, другие варианты, которые не касаются российских активов, возложат более значительное финансовое бремя на государства-члены ЕС.

Напомним, что ЕК уже не первый месяц пытается добиться согласия стран Евросоюза на использование замороженных на Западе активов РФ для Киева. Речь идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина должна вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба».