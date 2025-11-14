Лукашенко назвал «убийцу» доллара

Криптовалюты представляют собой альтернативу долларовой зависимости в мировой экономике. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, передает корреспондент «Белта».

По словам Лукашенко, майнинг криптовалют, развитие электротранспорта и строительство жилья с электроотоплением открывают новые перспективы. Он подчеркнул важность загрузки действующих и новых мощностей.

Президент республики также упомянул, что майнинг может быть нестабильным, но это не должно останавливать. Как уточнил он, сегодня весь мир сталкивается с проблемой зависимости от одной валюты — доллара. Криптовалюты могут стать одним из способов решения этой проблемы, считает глава Белоруссии.

«Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то… Ну, наверное, будет. Но волков бояться — в лес не ходить», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко предупредил, что западным странам не удастся установить контроль над западной частью страны и пообещал «бахнуть», если кто-то появится на территории Белоруссии.