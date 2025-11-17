В сентябре 2025-го добыча газа в Европе увеличилась впервые за год. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщает РИА Новости.

© Global look

В начале осени показатель вырос на 10,6 процента впервые за последние восемь месяцев.

«Добыча газа в Европе выросла на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,9 миллиарда кубометров. Это первый месяц 2025 года, в котором наблюдается рост добычи в Европе после восьми месяцев последовательного снижения, в основном за счет большей добычи газа в Норвегии по сравнению с уровнем 2024 года», - отмечают аналитики.

Такой прибавки удалось достичь несмотря на остановку газовой инфраструктуры в Норвегии на техобслуживание. По данным ФСЭГ, результат объясняется чрезвычайно низким объемом добычи в 2024 году.

Месячный объем добычи газа в ЕС достиг двух миллиардов кубометров. Первыми по добыче газа в объединении остались Нидерланды и Румыния.

В пятницу, 14 ноября, цены на газ в Европе опустились до минимального почти за полтора года уровня — 364,3 доллара за тысячу кубометров. По словам экспертов Mind Energy, самые низкие за 17 месяцев цены связаны с наблюдающимся на рынке низким спросом и, наоборот, высоким уровнем поставок СПГ.