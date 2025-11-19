ЦБ понизил курс доллара на 20 ноября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 20 ноября 2025 года.

Курс доллара понижен до 80,94 рубля, когда 19 ноября он был на уровне 81,05 рубля. Курс евро снижен до 93,78 рубля, когда на 19 ноября он составлял 93,92 рубля. Курс юаня уменьшился до 11,34 рубля, когда 19 ноября он составлял 11,38 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидают более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар, на 2026 год – 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

