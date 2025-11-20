Минпромторг переиздаст правила торговли

Минпромторг готовит переиздание правил торговли. В новой версии может появиться требование указывать вес товаров только в одной единице — килограммах или граммах, сообщают «Известия».

Инициатива появилась после обращения депутата Ярослава Нилова, который отметил, что разные системы измерения запутывают покупателей и позволяют продавцам манипулировать ценами. Роспотребнадзор поддержал обсуждение поправок.

Сторонники изменений считают, что торговые сети нередко вводят покупателей в заблуждение — например, показывают цену за 100 г, из-за чего итоговая стоимость товара оказывается значительно выше ожидаемой. Общественные организации предлагают обязать указывать не только цену за 100 г, но и за всю упаковку.

Бизнес, напротив, считает инициативу излишней. В АКОРТ заявляют, что правила уже требуют указывать цену за единицу товара или за килограмм, и потребитель получает всю необходимую информацию. Представители ретейла отмечают, что сети активно внедряют электронные ценники и другие инструменты для прозрачности.

Часть экспертов подчеркивает, что проблема связана скорее с производителями, которые уменьшают фасовку в маркетинговых целях, а не с магазинами. Другие уверены: единая система измерения действительно защитит покупателей от путаницы и недобросовестных практик.

Экономисты предупреждают, что если новые требования одобрят, у ретейла вырастут издержки на обслуживание ценников. Это скажется на конечной цене товаров. Так, подобный законопроект уже рассматривался в 2023 году, но он не был принят из-за возможных дополнительных расходов ретейла на замену ценников и модернизацию систем учета.