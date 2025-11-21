Санкции США против РФ: мировой рынок нефти под угрозой

Согласно данным Международного энергетического агентства, Россия ежедневно экспортирует примерно 7,4 миллиона баррелей нефти, что составляет около 7% от мирового потребления. Санкции, введенные США и Европейским союзом против компаний «Роснефть» и «Лукойл», ограничивают их деятельность и могут повлиять на объем поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Индия и Китай, два крупнейших потребителя российской нефти, закупают около 3,6 миллиона баррелей в день. В случае сокращения закупок Индией, России будет трудно найти альтернативных покупателей. Китай, несмотря на отсутствие вторичных пошлин, также может столкнуться с ограничениями в закупках из-за экономических факторов и санкций, пишут авторы.

США ввели новые санкции, которые запрещают американским гражданам и компаниям, базирующимся в США, проводить операции с компаниями, находящимися под санкциями. Также эти меры направлены на ограничение финансовых возможностей России от продажи нефти и газа, что, в свою очередь, должно сократить её ресурсы для финансирования военных действий на территории Украины.

Введение санкций может вызвать повышение цен на нефть из-за усиления конкуренции за сырьевые ресурсы. После их применения нефтяные эталоны на Ближнем Востоке увеличились, что свидетельствует о возросшем спросе.

Подчеркивается, что российская экономика приспосабливается к ограничительным мерам, прибегая к использованию «теневого флота» и альтернативных финансовых механизмов. Тем не менее, объем морских поставок российской нефти снижается, что приводит к уменьшению нефтяных доходов государства, пишут авторы статьи.

Сообщается, что Индия уменьшила импорт российской нефти, что потенциально скажется на экспорте нефти в эту страну. Китай, крупнейший потребитель российской нефти, пока не выразил явной реакции на новые санкции, однако его экономика замедляется, что может повлиять на его способность приобретать нефть.