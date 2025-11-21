Курс евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля. К моменту написания материала показатель достигал на внебиржевых торгах 90,73 рубля, теряя 1,67 процента.

Доллар в пятницу также резко снижается, опустившись ниже 79 рублей. Резкое укрепление российской валюты связывают не только с геополитическим оптимизмом на фоне данных о возможном урегулировании украинского конфликта, но и с продажей валюты экспортерами перед налоговым периодом.

Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, сезонные тенденции валютного курса в этом ноябре пока не подтверждаются — обычно доллар растет в 70 процентах случаев, а пока с начала месяца он в минусе. Причина более сильного завала курса евро к рублю кроется в динамике европейской валюты относительно американской, РФ «давно нет нерезидентов-спекулянтов, отыгрывавших ранее колебания курса нефти» и «курс рубля ориентируется на фактические объемы притока от экспорта и оттока под импорт».

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 21 ноября составляют 80,73 и 92,6 рубля соответственно.