Назван размер теневой экономики России

Теневая экономика России составляет примерно десять процентов от ВВП, и ее сокращение является одной из важнейших задач, которую предстоит решать Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что правительство уже подготовило меры, чтобы больше российских налогоплательщиков соблюдали соответствующее законодательство.

В качестве приоритетных направлений работы он назвал «трансграничное перемещение товаров и уплату по ним соответствующих налогов» и контроль за розничными точками продаж, в том числе от маркетплейсов, «на которых (...) еще есть компании, не в полном объеме соблюдающие налоговое законодательство».

Также обеление экономики собираются проводить через соблюдение контрольно-кассовой дисциплины с тем, чтобы «все покупки проходили через контроль и учет со стороны налоговой службы». По словам Силуанова, Минфин и ФНС выработали необходимые меры и займутся их реализацией. О каких мерах идет речь, министр не уточнил.

Ранее 21 ноября глава Минфина отмечал, что в целях борьбы с теневой экономикой правительство попытается сократить долю наличных денег в обороте. Для этого будет усилен мониторинг деятельности рекламодателей, сдающих в аренду места для бизнесменов, и использования последними контрольно-кассовой техники.