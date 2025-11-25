Силуанов: время углеводородного сырья уходит

Время углеводородного сырья для России уходит, надо готовиться переходить на новые виды "двигателей" экономики.
Об этом заявил на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего" министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса. Понятно, что какое-то время это останется, но нам надо смотреть уже на средне-долгосрочную перспективу. И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается", - сказал Силуанов.
По его словам, очевидным трендом мировой экономики стало развитии искусственного интеллекта.
"Понятно, что искусственный интеллект выходит на передовую. Понятно, что в экономике сейчас тоже борьба за то, кто достигнет наибольшего участия искусственного интеллекта, развития этого интеллекта для всех сфер жизни, начиная от экономики, медицины, военной составляющей. Везде искусственный интеллект будет внедрен, инкорпорирован. И тот, кто здесь достигнет передовых позиций, тот будет более успешен", - резюмировал министр.