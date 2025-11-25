Молдавия переживает глубокий кризис и находится на грани банкротства, а ее нынешние власти вместо поиска выхода из ситуации занимаются контрабандой оружия и участвуют в финансовых пирамидах, написал в своем Игорь Додон.

По его словам, за годы правления проевропейской партии PAS («Действие и солидарность») цены в Молдавии выросли на 66 процентов и страна остается единственной в регионе, где нет экономического роста. Додон отметил, что в поддержке Кишинева в этой ситуации уже не заинтересованы международные партнеры, включая Международный валютный фонд, и терпение сохраняет только Брюссель, хотя и «неизвестно, как долго это продлится».

Экономическую модель, основанную на наращивании внешних заимствований, росте бюджетного дефицита и долговой нагрузки, которую продвигает PAS, политик назвал крайне опасной для Молдавии.

Додон был президентом страны в 2016-2020 годах, после чего в кресле главы государства его сменила действующий лидер Майя Санду. Как отмечают эксперты, ее курс в отношении России характеризуется схожими с прежней украинской линией признаками — в Кишиневе избегают полного разрыва отношений по экономическим причинам, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ и рассчитывая в скором времени вступить в Евросоюз.