При шатдауне дефицит бюджета США разогнался до максимума со времен пандемии

В первом месяце нового финансового года дефицит бюджета США достиг максимальных с 2020 года 284,35 миллиарда долларов против 257,45 миллиарда в октябре годом ранее. О том, что показатель оказался худшим со времен пандемии коронавируса со ссылкой на данные американского Минфина пишет Telegram-канал MMI.

Госрасходы на фоне шатдауна разогнались до 689 миллиардов долларов, доходы достигли 404 миллиардов.

Как отмечают аналитики, основные траты бюджета пришлись на оплату медстрахования пожилых американцев (программа Medicare), а также на соцзащиту. Расходы на проценты по госдолгу при этом оказались на четвертом месте, немного уступив замкнувшему топ-3 финансированию нацобороны.

Дефицит бюджета США в завершившемся 30 сентября 2025-м финансовом году, большая часть которого пришлась на период президентства Дональда Трампа, сократился до 1,775 триллиона долларов, что на 2,3 процента меньше, чем в предыдущем. Однако на следующие полтора месяца пришлась рекордно долгая остановка работы правительства страны, последствия которой для экономики, как предположил советник Трампа Кевин Хассетт, являющийся сейчас ключевым претендентом на пост главы ФРС, окажутся худшими, чем ожидалось.