Путин утвердил введение технологического сбора

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора, который должен стать для электроники аналогом утилизационного сбора для автомобилей. Документ размещен на портале официальной публикации правовых актов.

© Global look

Механизм предусматривает платежи за единицу конечной продукции с электронной компонентной базой при ее импорте или производстве в России с компенсацией создателям продукции, внесенной в реестр отечественной.

Ранее Минпромторг указывал, что целью такого сбора является финансирование развития собственной электронной и радиоэлектронной промышленности с учетом нехватки в бюджете средств на такие цели. Предполагается, что максимальный платеж за единицу продукции не превысит пяти тысяч рублей.

До конца 2026 года правительство рассчитывает получить с этого сбора 20 миллиардов рублей, в 2027-м — 88 миллиардов рублей, а в 2028-м — 110 миллиардов. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в правительстве не видят угрозы снижения продаж электроники.

Эксперты указывают, что технологический сбор повлияет на стоимость электроники в стране, но о точных значениях говорить рано. При этом даже с текущими ценами продажи смартфонов и ноутбуков в январе-сентябре упали на 20 и 15 процентов в натуральном и на 25 и 20 процентов в денежном выражении соответственно.