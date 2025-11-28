Правительство предложило продлить параллельный импорт на 2026 год

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, продлевающий на 2026 год действие механизма «параллельного импорта». Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

© Телеграм-канал «Правительство России»

Законопроект разработан для продления мер по снижению последствий недружественных действий иностранных государств. Согласно пояснительной записке, это позволит обеспечить насыщение российского рынка социально значимыми товарами.

Документ продлевает право кабмина утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав. Механизм действует в рамках мер по развитию экономики в условиях внешних ограничений.

На 2026 год также продлеваются полномочия правительства по установлению особенностей оценки соответствия продукции, организации государственного контроля, лицензирования, обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов.

Законопроект предусматривает продление права кабмина устанавливать особые сроки вступления в силу нормативных актов, направленных на снижение последствий экономических ограничительных мер.