Ограничения на драгметаллы продлили в России

Правительство Российской Федерации продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца мая 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров, сообщает ИА DEITA.RU.

Срок действия временного ограничения, согласно документу, продляется на шесть месяцев, начиная с 1 декабря 2025 года и заканчивая 31 мая 2026 года. Запрет распространяется не только на вывоз лома и отходов драгоценных металлов, но и на изделия, содержащие драгоценные металлы, а также электрооборудование и бытовые приборы, используемые для извлечения ценных металлов.

Исключение сделано для определенных категорий товаров, таких как катодная сурьма в слитках и образцы лома и отходов, предназначенные для экспертизы и испытаний. Масса каждой такой пробы не должна превышать 500 граммов.

Данная мера направлена на защиту внутреннего рынка и увеличение загрузки российских аффинажных предприятий, стимулируя переработку вторичного сырья и производство драгоценных металлов. Похожие ограничения действовали и ранее, начиная с 2022 года.