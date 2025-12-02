Американский финансовый аналитик Люк Громен заявил, что Европа «выбросила на ветер» возможность сохранения и развития своей экономики. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», об этом он сказал в интервью блогеру Марио Науфалу.

Навфаль спросил у Громена, действительно ли Европа «по сути совершила самоубийство», а ее страны разрушили собственные экономики.

«Я потрясен тем, насколько иррационально вела себя Европа последние 15 лет. Абсолютно потрясен», — сказал аналитик в ответ.

Громен заметил, что решение для ЕС было крайне простым: страны могли покупать газ у России за евро и увеличивать долю атомной энергетики. Европа могла бы сочетать это со своим огромным инженерным потенциалом, высококлассной потребительской базой, глобальными связями и относительно доступной высококвалифицированной рабочей силой из Восточной Европы.

«У них все это было прямо перед глазами, а они просто выбросили это на ветер. Им нужен кто-то, кто просто придет и сделает все это», — заключил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономические трудности в Европе развиваются не столько из-за ситуации на Украине, сколько вследствие естественных процессов.