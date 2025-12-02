Названо условие ослабления рубля

Для ослабления курса национальной валюты нужно агрессивно наращивать импорт. Такое условие ослабления рубля назвал помощник президента Максим Орешкин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», Орешкин заявил, что если бы правительству потребовался более высокий курс иностранной валюты, оно бы приняло соответствующие меры.

«Если правительство считает, что для каких-то целей развития нужен более слабый рубль, то должна идти агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах. Пока я этого от правительства не вижу», — пояснил он.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также отметил, что в ближайшее время курс рубля будет существенно крепче, чем казалось год назад. Такое развитие событий станет вызовом для отечественной экономики, и отчасти это значит, что какие-то экспортные продукты вынуждены будут уйти, добавил он.

С начала года рубль укрепился на 24 процента к доллару, а также на 14 и 21 процент к евро и юаню соответственно. По мнению руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, такая ситуация дает основания прогнозировать, что этот тренд продолжится. Ключевым драйвером здесь будет политика Центрального банка, так как из-за высокой ключевой ставки растет привлекательность рублевых активов.