ЦБ понизил курс доллара на 5 декабря

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 5 декабря 2025 года.

Курс доллара снижен до 76,97 рубля, когда 4 декабря он был на уровне 77,95 рубля. Курс евро снижен до 89,9 рубля, когда на 4 декабря он составлял 90,59 рубля. Курс юаня уменьшился до 10,84 рубля, когда на 4 декабря составлял 10,97 рубля.

Сбербанк считает равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей. «Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров», — сказал журналистам его президент Герман Греф.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидают более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар, на 2026 год – 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

Регулятор в своем информационно-аналитическом комментарии отмечал , что в октябре 2025 года рубль укрепился к доллару на 2,4%, к евро — на 3,2%, к китайскому юаню — на 2,5%.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.