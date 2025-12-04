Умер бывший глава Банка России Сергей Дубинин

Центробанк сообщил о смерти бывшего председателя Сергея Дубинина. Он умер 4 декабря.

Дубинин руководил Центробанком «в сложный для экономики и финансового сектора страны период» – с 1995 по 1998 год.

Он внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны, говорится в сообщении регулятора.