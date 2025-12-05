Россия начала продавать нефть Китаю со скидкой

В декабре российская нефть сорта ВСТО (ESPO Blend), экспортируемая в китайские порты, продавалась с дисконтом в 5–6 долларов за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent. Это стало самым значительным разрывом в цене за всю историю наблюдений, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В материале говорится, что в Китае наблюдается рост скидок на фоне снижения спроса, вызванного приостановкой закупок нефти со стороны государственных нефтеперерабатывающих предприятий из-за западных санкций. Частные игроки на рынке также стали более осмотрительными.

Трейдеры сообщают, что в конце октября нефть марки ESPO Blend продавалась со скидкой в размере от 0,50 до 1 доллара за баррель по сравнению с эталонным сортом ICE Brent.

В октябре США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», что в свою очередь привело к снижению спроса на российскую нефть даже среди ключевых покупателей, таких как Индия и Китай.

Трейдеры обратили внимание на необычное явление: некоторые партии нефти марки ESPO Blend, отправленные в декабре, до сих пор не обрели покупателей.