Золотые резервы России обновили исторический рекорд

Стоимость золотого запаса России по итогам ноября превысила $300 млрд, а его доля в резервах выросла до 42,3% — максимума с зимы 1995 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

1 декабря регулятор сообщил, что международные резервы страны выросли до $734,6 млрд с $725,8 млрд на 1 ноября.

В публикации говорится, что вложения РФ в золото в конце осени увеличились на 3,6% и составили рекордные в современной истории $310,7 млрд. При этом показатель обновляет максимальные показатели уже четвертый месяц подряд.

Агентство напомнило, что максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.

До этого обзор Всемирного совета по золоту (WGC) показал, что Россия сохранила пятое место в мире по объему золотых резервов. Организация сообщила, что в сентябре 2025 года центробанки приобрели 39 тонн металла, а с начала года — около 200 тонн.

Согласно официальным данным Банка России на 1 ноября, общий объем золотого запаса достиг 74,8 млн тройских унций (2326,54 тонны). Такой показатель позволяет стране удерживать пятую позицию в мировом рейтинге, уступая США, Германии, Италии и Франции и опережая Индию с Китаем.