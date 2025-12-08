Китай начал помогать «Газпрому» продавать газ

Газовоз Valera (ранее — «Великий Новгород») с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Газпрома» на Балтийском море «СПГ Портовая» встал на разгрузку в терминал Бэйхай, что находится в порту в китайском Тешане. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

Комплекс мощностью 1,5 миллиона тонн СПГ в год был запущен в сентябре 2022 года. Его продукцию покупали в Турции, Греции, Китае, Испании, Италии, но в феврале 2025-го в отношении «СПГ Портовая» начали действовать санкции.

С того момента заводу не удалось продать ни одной партии, пока ему не согласился помочь Китай. При этом в октябре еще одна партия топлива с «СПГ Портовая» была перегружена с газовоза Perle на другое судно у берегов Малайзии, но была ли доведена до конца поставка, неизвестно.

В августе терминал Бэйхэй принял партию СПГ с еще одного российского подсанкционного газового проекта — «Арктик СПГ-2», который развивает «Новатэк». Производство на нем началось в 2023 году, а уже в начале следующего были запланированы поставки. Однако давление США не позволило заключить ни одной сделки до продажи груза в Китай.

При этом источники агентства утверждают, что «Новатэк» согласился поставлять партии со скидкой в 30-40 процентов от рыночной, так как найти другого покупателя у компании не получилось. Какова оказалась в итоге стоимость СПГ с «СПГ Портовая», не уточняется.

Согласие китайских покупателей на сделки с подсанкционным проектом привело в ноябре к первому с начала года месячному росту поставок российского СПГ в годовом выражении. Тем не менее по итогам первых 11 месяцев экспорт этого вида топлива сократился на два процента.