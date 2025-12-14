Высокая ключевая ставка (19,2 %) в среднем в текущем году повышала привлекательность рубля как актива для инвестирования, соответственно, снижая спрос на валюту. Но что ждет курс доллара к рублю в 2026 году?

«Учитывая, что ЦБ критически важно продолжить снижение ключевой ставки, чтобы избежать полномасштабной рецессии, можно предположить, что курс рубля останется относительно крепким, как минимум первый квартал следующего года. В первую очередь из-за большого количества налоговых новаций. Последние играют в сторону роста цен, а значит ЦБ просто необходим крепкий рубль, чтобы сдерживать инфляцию. Избежать резкой девальвации, в этом случае, помогут валютные интервенции ЦБ», - сообщил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Далее, по мере снижения ключевой ставки, рубль будет плавно ослабевать, считает эксперт.

«В итоге ползучего снижения рубля на конец следующего года можно ожидать курс к доллару на уровне 90-95 рублей. Возможно, валютные интервенции ЦБ могут и не понадобиться при условии позитива на геополитическом треке. При подписании мирного договора по Украине и масштабного снятия санкций рубль может продолжить укрепление или, как минимум, стабилизироваться в диапазоне 75-80 руб. за доллар. Однако, в обозримой перспективе такой сценарий пока не выглядит реалистичным», - сделал он прогноз.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 13 декабря.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 38 копеек, составив 79,7296 руб. Курс евро вырос на 62 коп. до 93,5626 руб.

Китайский юань установлен на 11,2726 руб.