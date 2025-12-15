В России подорожает алкоголь

Алкоголь на полках российских магазинов может подорожать в среднем на 10%–17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей.

По сообщению издания, цены на алкоголь могут вырасти уже в январе из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

Так, в Novabev Group предупредили, что стоимость их продукции вырастет на 10%. Продукция «КВК Групп», производящей коньяк «Коктебель» и водку Medoff, подорожает в среднем на 15–17%. В Алкогольной сибирской группе предупредили о повышении цен на 13% на собственный водочный ассортимент и 12% на всю остальную продукцию.

8 декабря экономист, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев рассказал, что рост цен на крепкий алкоголь в России является логичным — такая практика уже давно действует в Европе.

Он пояснил, что с большой долей вероятности минимальная розничная цена на крепкий алкоголь после 1 января снова сильно поднимется. Экономист подчеркнул, что, по данным, «утекшим» из Минфина, нижнюю планку цены на бутылку водки планируется поднять с 349 до 409 рублей, бутылку коньяка — с 651 до 755 рублей. Примерно на 17%, как и на прошлый Новый год, констатировал Николаев. Он добавил, что «бренди сильно не повезло, его хотят сделать дороже сразу на 28% — до 605 рублей за 0,5 л».