Названы самые бедные регионы России

Ставропольский край, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия попали в антирейтинг самых бедных регионов по уровню доходов у населения, который варьируется от 26 до 44 тысяч рублей в месяц. Исследование подготовлено РИА Новости.

Также в конце списка оказались Калмыкия, Хакасия, Дагестан, Алтайский край и Саратовская область.

Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Москва возглавили рейтинг по уровню доходов населения. Средний показатель в этих регионах достигает 167–207 тысяч рублей в месяц.

Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России

В исследовании указаны данные только по 85 субъектам РФ. Информация о доходах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отсутствует.